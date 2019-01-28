ABD'nin 600 askeri Suriye'ye ulaştı

ABD'nin güvenli çekilme kapsamında Suriye'ye gönderdiği askerler ülkeye ulaştı.

Güncellenme 28 Ocak 2019 11:20

ABD’nin Suriye’den çekilme süreci kapsamında gönderdiği 600 asker, ülkeye ulaştı. AA’nın verdiği bilgiye göre, 600 Amerikan askeri Fırat Nehri'nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı.

İki bölge ana tahliye merkezi olacak

Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı ve tahliyelerin başlaması halinde Harab Işk ve Sırrin'in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi.

Heseke ilinin kuzeydoğusunda Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder'deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama

Pentagon’dan yapılan açıklamada, Suriye’den çekilme süreci kapsamında destek amaçlı asker göndereceğini bildirmişti. Konuya dair AA’ya açıklama yapan bir yetkili de, operasyonların güvenliği gerekçesiyle gönderilen ek asker sayısını ve askerlerin konumlarına ilişkin detay vermekten kaçınmıştı.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de DEAŞ tehlikesi sebebi ile bulunduklarını, bu mücadelenin artık tamamlandığını, askerlerin artık ülkelerine dönme vaktinin geldiğini belirtmişti. Trump daha sonra ABD’li güvenlik uzmanlarının uyarısı ile geri adım atarak "yavaş ve güvenli çekilme" mesajı vermişti.