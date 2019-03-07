ABD’li senatörden orduyu karıştıracak itiraf

ABD’li senatör McSally, orduda görev yaptığı sırada üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını itiraf etti.

Güncellenme 07 Mart 2019 15:14

ABD’nin Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, bir tecavüz kurbanı olduğunu itiraf etti.

Üst düzey bir subay tarafından istismar edilmiş

Hava kuvvetlerinde görev yaptığı sırada üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını belirten McSally, bunu uzun yıllar sakladığını, daha sonra bunu açıklama gereği duyduğunu, hayatta kalanlardan olduğunu söyledi.

Sisteme eleştiriler

52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, tecavüzü yaşadığı dönemde olayı paylaşma girişimlerinin nasıl sonuçlandığını, kendisinin de bu durumunda çok korktuğunu, çok sayıda kurban gibi sistemin, kendisine yeni baştan tecavüz ettiğini hissettiğini belirtti.

“Daha çok yolumuz var"

26 yıl hava kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, "Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var" dedi.