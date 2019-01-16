ABD'li senatörden küstah hareket!

ABD'li senatör Rubio'nun FETÖ'cü Enes Kanter'le görülmesine Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tepki gösterdi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 11:25

ABD’nin Florida Senatörü Marco Rubio, kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in manevi evladı ilan eden NBA oyuncusu Enes Kanter'le görüştü. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ise bu görüşmeye "Çok utanç verici" sözleri ile tepki gösterdi.

Senatör Enes Kanter’le görüştü

Rubio, Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten' çıkarma hazırlığında olduğu FETÖ’cü Kanter’e kucak açtı. Örgüt üyesi Kanter’le Washington'da bir araya gelen Rubio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetimi altındaki Türkiye'deki insan hakları ihlallerini tartıştık" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Kılıç, Rubio'nun yapmış olduğu bu paylaşımı sert bir dille eleştirdi. Rubio'nun Twitter'daki paylaşımının altına yorum yazan Kılıç, "Demokratik olarak seçilen bir senatör, 2016 yılında Türk demokrasisini hedef alan bir terörist grubun karalama kampanyasını destekliyor. Çok utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlar da tepkili

Öte yandan ABD’ye yaşayan Türkler senatörün bu paylaşımına tepki gösterdi.