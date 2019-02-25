ABD'li senatörden dünyayı ayağa kaldıran paylaşım

ABD’nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rubio'nun, Kaddafi'nin linç edildiği fotoğrafı paylaşarak Maduro'ya gözdağı vermeye çalışması tepki topladı.

Güncellenme 25 Şubat 2019 10:28

Venezuela muhalefetine verdiği güçlü destekle tanınan ABD’nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio, sosyal medyadan yaptığı son paylaşım nedeni ile tepki topladı.

Kaddafi’li paylaşım

Rubio, Libya’nın devrik lideri Kaddafi döneminden bir fotoğraf ile “Arap baharı” sonrası linç edildiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğraflarla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Rubio’nun bu paylaşımı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı "açık bir tehdit" olarak yorumlandı.

Neler yaşandı?

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan etmesi üzerine başta ABD olmak üzere birçok dünya ülkesi bu ilanı resmen kabul ederken Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı devletler de Maduro’dan başka birini tanımayacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bu gelişmelerden sonra Venezuela’ya asker gönderme seçeneğinin de planlarının içinde olduğunu açıklamıştı.