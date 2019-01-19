ABD'li Senatör: YPG, PKK'nın politik koludur

ABD'li Senatör Graham, YPG'nin PKK'nın politik kolu olduğunu, bunun kanıtlarının açık ve net olduğunu söyledi.

Güncellenme 19 Ocak 2019 12:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaret eden ABD'li Senatör Lindsey Graham, YPG ve PKK’ya dair kritik açıklamalarda bulundu. YPG'nin PKK'nın politik kolu olduğunu söyleyen Graham, "Kanıtlar açık ve net" ifadelerini kullandı.

“YPG’nin PKK ile bağlantısı net”

Graham, YPG’nin PKK'nın politik kolu olduğunu, PKK ile bağlantısının olduğunu, bunun kanıtlarının çok açık ve net olduğunu, Türkiye için yaratılan problemin çözülmesi gerektiğini, DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şeyler borçlu olduklarını, ilerlemek ve hataların düzeltilmesi için zamanın az kaldığını, bu nedenle Türkiye’ye geldiğini, DEAŞ'lıların hala dağlarda olduğunu, Trump'ı, Obama gibi hata yapmaması için uyardığını, YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması için Dunford'un bir çalışması olduğunu söyledi.

“Güvenli bölge Türkiye’nin geleceği için şart”

ABD askerinin hemen çekilmesi durumunda Suriye'de daha büyük bir savaş çıkacağını iddia eden Graham, güvenli bölgenin Türkiye'nin güvenliği için kurulacağını belirtti.

“Trump dikkatli olmalı”

Graham; Münbiç yol haritası uygulanırsa Fırat'ın doğusunda tampon bölge olacağını, Trump’ın bu süreçte dikkatli olması gerektiğini ve doğru yönetmesi gerektiğini, Türkiye’nin ABD’nin silahlandırdığı gruplarla muhattap olmak zorunda kalacağını, Münbiç’in Cenevre'ye gidişin ilk basamağı olacağını söyledi.

“Erdoğan ve Trump arasında özel bir ilişki var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında eşsiz ve özel bir ilişki olduğunu dile getiren Graham, Trump’ın bu durumu takdir ettiğini defalarca takdir ettiğini kendisine söylediğini aktardı.

Fazıl Say konserine katıldı

Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte Fazıl Say konserine de katıldı.