ABD'li papaza yine tahliye yok!

Trump'ın bırakılmasını istediği ABD'li papaz Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Güncellenme 18 Temmuz 2018 15:59

İzmir'de terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk faaliyetinde bulundu iddiası ile hakim karşına çıkan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NATO Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'un serbest bırakılmasını istemişti.

Bir sonraki duruşmanın 12 Ekim'de yapılacağı öğrenilirken Brunson'un tutukluluğunun devam edeceği yönün de karar verilmesinin ardından 4,76 seviyesinden işlem gören dolar, 4,84'e kadar yükseldi.