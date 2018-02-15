ABD'li Mevkidaşından Bakan Canikli'ye skandal teklif!

Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüşen Bakan Canikli şok bir ayrıntıyı paylaştı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 14:55

Brüksel'de katıldığı NATO Savunma Bakanları toplantısında ABD'li mevkidaşı Mattis ile görüşme yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kendisine yapılan şok teklifi açıkladı.

Milli uçak projesi

Afrin operasyonu hakkında bilgi verdiğini ifade edeb Bakan Canikli, milli uçak projesi başta olmak üzere, savunma sanayindeki muhtemel işbirlikleriyle ilgili görüşmeler yaptığını belirtti.

PYD, SDG bünyesinden çıkarılmalı

ABD'nin YPG'ye verdiği desteğin PKK'nın güçlenmesine sebep olduğunu Mattis'e ilettiğini belirten Canikli, PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'ye verilen her türlü desteğin kesilmesi gerektiğini, SDG bünyesinden çıkarılmaları gerektiğini, ABD'den milli güvenliğimizi tehdit eden her konuda Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söylediğini belirtti.

Harekattaki kararlılık mesajı

Müttefik ülkelere Zeytin Dalı Harekatı konusunda bilgi verdiğini aktaran Bakan Canikli, harekatın son tarörist temizleninceye kadar süreceğini, Türkiye'nin bu konuda kararlı olduğunu, operasyonda TSK kaynaklı hiçbir sivil zayiat olmadığının altını çizdiğini aktardı.

YPG'nin PKK ile bir farkı yok

Bakan Canikli, PYD/YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğuna yönelik bir şüphenin kalmadığını, bunun Mettis'e dökümanları ile birlikte aktarıldığını, Amirkan makamlarına YPG/PYD'nin PKK'nın Suriye milisleri olduğu yönünde açıklamalarını da kendisine kendilerine hatırlattığını söyledi.

PYD ile PKK'yı savaştırma teklifi

PKK ve PYD'nin aynı kadro tarafından yönetildiği ve aynı terörist havuzunu kullandığı artık ortada olduğunu ifade eden Canikli, ABD'nin müttefikleri ile çalışması gerektiğini, doğrusunun bu olduğunu belirtirken, Mattis'in YPG'yi PKK'dan ayırabileceklerini hatta PKK'yı YPG ile savaştırabileceklerini açıkladı. Bu olayın gerçekçi olmadığının altını çizen Bakan Canikli, PYD ve YPG'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını kendilerine söylediğini, bu örgütlerin aynı yerden yönetildiklerini, ABD'nin PYD/YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri yönünde bir kabullerinin olduğunu, bunun mümkün olmayacağını, YPG'nin SDG içerisinden tamamen ayıklanması gerektiğini ifade ettiğini belirtti.

PYD - DEAŞ işbiriliği

Bakan Canikli, TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu'nun DEAŞ'la mücadeleyi olumsuz etkilemeyeceğini onlarla paylaştığını, PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ'la yakın ilişkide olduğunu, bu örgütün bazı DEAŞ unsurlarını Türkiye'ye karşı kullandığını, Mattis'in bu durumu kabul etmediğini PYD ve DEAŞ'ın yakın ilişkide olamayacağını söylediğini aktardı.

ABD'de kararlılık yok

Rakka'da DEAŞ'lıların serbest bırakıldığını Mattis'e bildirdiğini anlatan Canikli, "Sonuç olarak ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadelesine saygı duyduklarını ve anlayışlı olduklarını ifade ettiler. PKK terör örgütüyle Irak'ta yapılan mücadelede bundan sonra aktif destek vereceklerini ifade etti. YPG ile ilişkilerini sonlandırmada bir kararlılık görmedim" dedi.