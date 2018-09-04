ABD'li kritik isim Bakan Akar'la bir araya geldi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da Bakan Akar'la bir araya geldi.

Güncellenme 04 Eylül 2018 15:32

Rusya ve Suriye'nin İdlib’e yaptığı hava operasyon sonrası Ortadoğu turuna çıkan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’ya geldi.

17 Ağustos’ta göreve getirildi

İsrail ve Ürdün’den sonra Ankara’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşen Jeffrey, 17 Ağustos’ta Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilmişti.

Akar ve Jeffrey görüştü

Akar, Jeffrey ile Milli Savunma Bakanlığı'ndaki makamında görüştü. Bakan Akar'ın kabulü basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmesinin gerekliliği ifade edildi.

ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, 17 Ağustos’ta Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilmişti.