ABD'li heyet FETÖ'cüler için Türkiye'ye geliyor

Türkiye'ye ABD'den yarın gelecek heyet, FETÖ elabaşı Fetullah Gülen ve örgüt üyelerinin iadesi konusunda bilgi verecek.

Güncellenme 02 Ocak 2019 15:34

ABD’den Türkiye’ye gelecek bir heyet; Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki ilgili kişilerle bir araya gelecek.

AA’nın aldığı bilgiye göre, ABD’den Türkiye’ye gelecekler arasında FBI yetkilileri de var.

Heyet yarın; Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

FETÖ soruşturmalarının da gündeme geleceği görüşmelerde, ABD’de başlatıldığı iddia edilen FETÖ soruşturmaları da görüşülecek. ABD heyeti bu kapsamda Türk yetkililere bilgi vereceği ileri sürüldü. Görüşmeler 4 Ocak’ta da devam edecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini açıklamış, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olacağını bildirmişti.