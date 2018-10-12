ABD'li gazeteden bomba Hakan Atilla iddiası!

ABD'nin önde gelen basın kuruluşları, Türkiye ve ABD'nin Rahip Brunson konusunda anlaştığını ve Hakan Atilla'nın da serbest bırakılacağını ileri sürdü.

Güncellenme 12 Ekim 2018 17:31

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post, ABD ile Türkiye arasında Türkiye'nin Pastör Brunson'un serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığını yazdı.

Yaptırımlar kalkabilir

Her iki basın kuruluşu da ayrıca, Türkiye’ye uygulanan yaptırımların da kaldırılacağını ileri sürdü.

Hakan Atilla da mı serbest kalacak?

ABD ile Türkiye'nin Pastör Brunson'un serbest kalması konusunda Temmuz ayında anlaşma sağladıklarını iddia eden New York Times, Brunson'un serbest kalmasına karşılık Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da serbest bırakılacağını yazdı.

Trump ne demişti?

Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınındanbir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.