ABD'li gazeteciden Bolton'ı terleten soru

John Bolton, "Maduro'yu değiştirmek için olabildiğince geniş bir koalisyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Güncellenme 04 Mart 2019 09:56

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, CNN’den gazeteci Jake Tapper'in sorularını cevaplandırdı.

Bolton’a zor soru

Bolton'un "İnsan haklarını ihlal eden ve açlıktan ölenlerden çalan bir diktatörü desteklemeye devam edenlerin ortalıkta bedel ödemeden dolaşmalarına izin verilmemelidir” ifadeleri ile yaptığı paylaşımı hatırlatan Tapper, "Bu konuda Trump yönetiminden başlamak gerekirse, ABD, insan haklarını ihlal eden Mısır, Suudi Arabistan ve BAE liderleri gibi dünya üzerinde çok sayıda diktatörü destekliyor. Bu diktatörleri destekleyenlerin de bedel ödemeden ortalıkta dolaşmasına izin verilmemeli midir?" sorusunu sordu.

Bu soruyu yanıtsız bırakan Bolton, şu ana kadar Venezuela konusunda bazıları İspanyolca olmak üzere 150'den fazla paylaşımda bulunduğunu söyledi.

“Barışçıl bir yönetim değişikliği istiyoruz”

Venezuela'da yönetimin barışçıl bir şekilde Nicolas Maduro'dan Juan Guaido'ya geçmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Bolton, "Bu yarım kürede ve dünyada özellikle de siyasi soldan çok sayıda insan, artık Hugo Chavez ve Nicolas Maduro'nun başarısız denemesinin son bulması gerektiğini anlıyor. Dolayısıyla Maduro'yu değiştirmek için olabildiğince geniş bir koalisyonu bir araya getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bolton’un bu açıklamaları üzerine Tapper, "ABD'nin dünyadaki diğer diktatörleri desteklemesi sizin bu argümanınızın altını boşaltmıyor mu?" sorusunu sordu. Bolton, bu soruya da "Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.