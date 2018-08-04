ABD'li dergiden Türkiye'ye operasyon çağrısı!

ABD'li Newsweek dergisi başta ABD olmak üzere dünya devletlerine Türkiye'ye müdahale çağrısında bulundu.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 15:44

ABD yayın yapan Newsweek dergisi dünyaya Türkiye hakkında skandal bir çağrıda bulundu.

Türkiye’nin dış politikasına ağır eleştiriler

"Erdoğan Kürtleri kırmak ve Osmanlı'yı diriltmek istiyor" başlıklı bir analiz haber yayınlayan dergi skandal ifadelere imza attı. Jonathan Watchel ve Albert Watchel imzalı haberde, Türkiye'nin son yıllardaki dış politikası eleştirildi.

Başkan Erdoğan’a ağır ithamlar

Haberde, Türkiye’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan döneminde dış politikada saldırgan bir tutum izlediği, iç siyasette Kürtlerin kullanıldığı, 2013 yılındaki "Kürt açılımı"na rağmen son dönemlerde Kürtlere karşı saldırgan bir politika izlendiği iddia edildi.

Türkiye’ye “terör rejimi” yaftası

Türkiye'nin "terör rejimi"ne doğru yöneldiği gibi akıl almaz ifadeler kullanılan haberde, Türkiye'nin bir zamanlar demokratik ve ılımlı olduğu, Türkiye’nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmek istendiği bunu yaparken de Kürtlerin katledildiği ileri sürüldü.

İkili dış politika iddiası

Newsweek’in olay olan haberinde, Başkan Erdoğan'ın, "Sünnilerin lideri" sıfatıyla hareket ettiği, bunun Orta Doğu'da karmaşa yarattığı, Türkiye'nin Rusya ve Amerika'yla ikili ilişkilerinin bulunduğu, Başkan Erdoğan'ın dış politikasının ikilik içerdiği ve akıl dışı olduğu iddia edildi.

ABD’ye müdahale çağrısı

Çok tartışılacak ifadelerin yer aldığı haberde, Türkiye'nin tüm dünya açısından tehlikeli olduğu, "dünyanın en güçlü devleti olan Amerika"nın çok önemli yardımlarda bulunabileceğine değinerek Türkiye’ye müdahale çağrısında bulunuldu.

“Türkiye dönüştürülmeli”

Haberde, Türkiye’ye operasyon çağrısında bulunulurken, "özgür dünya Erdoğan'a karşı ne kadar çabuk hareket ederse, dünyamız o kadar güvenli olacaktır. Türkiye dönüştürülmeli" ifadelerine yer verildi.