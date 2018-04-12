ABD'li askerler aileleri ile vedalaşıyor!

Dünya, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından sonra harekete geçen savaş gemilerini ve aileleri ile vedalaşan Amerikan askerlerini izliyor.

Güncellenme 12 Nisan 2018 09:43

Trump'ın Twitter'dan yaptığı savaş ilanı paylaşımı sonrası dünya ayağa kalktı. Gözler bu kez Virginia'daki deniz üssünden ayrılıp Akdeniz'e doğru ilerleyen ABD savaş gemilerini izliyor.

Askeri hareketlilik yaşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" mesajını paylaşmış, bu ifadelerden sonra ise gerilim zirve yapmıştı. Trump'ın mesajı sonrası ABD, Rusya, İngiltere ve Suriye ordusunda yoğun askeri hareketlilik yaşanmaya başladı.

Gemiler Akdeniz’e sevk edildi

ABD donanması tarafından Akdeniz'e sevk edilen USS Harry Truman uçak gemisi ile diğer savaş gemileri Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı. Bahsi geçen uçak gemisinin diğer yedi adet savaş gemisini Akdeniz'e sevk ettiği iddia edildi.

Askerler aileleri ile vedalaştı

Dünyaca ünlü haber ajansları çok sayıda ABD askerinin aileleri ile vedalaştığının fotoğraflarını servis etti. Diğer yandan muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.

Operasyon için gönderildi

ABD'nin Suriye rejiminin kuşatma altına aldığı Duma'daki kimyasal saldırıya cevap vermek amacıyla hazırlık yaparken, USS Harry Truman uçak gemisi grubunun bölgeye sevk edilmesi, geminin Suriye'ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden oldu.

Gemi 2016’da bölgeye gönderilmişti

ABD donanması ise bahsi geçen sevkiyatın "planlı bir sevkiyat" olduğu ileri sürdü. Tartışma yaratan USS Harry Truman uçak gemisi grubu, 2016 yılında DEAŞ ile mücadeleye destek vermek üzere Akdeniz'e gönderilmişti.