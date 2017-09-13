AB'den Türkiye'nin üyeliğine ilişkin sürpriz açıklama

AB Komisyonu Başkanı Juncker, her yıl yapılan 'Birliğin Durumu' konuşmasında Türkiye'nin birlikten git gide uzaklaştığını söyledi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 14:11

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yıllık ‘Birliğin Durumu' konuşmasında, Türkiye'nin AB'den uzaklaşmakta olduğunu söyledi.

Türkiye'nin AB üyeliği gerçekleşmeyecek

Juncker, ‘öngörülebilir gelecekte' Türkiye'nin birliğe üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Juncker, "Türk halkına her zaman el uzatmaya hazırız. Fakat Türkiye yönetimi, üyelik müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanması için zeminler oluşturuyor gibi görünüyor ve kendini AB'den uzaklaştırıyor." dedi.

Türkiye'ye çağrı: "Gazetecilerimizi bırakın"

Juncker, "Rüzgar Avrupa'nın yelkenlerine geri döndü ve şimdi bir fırsat penceresi var." derken, "AB'nin, Avustralya ve Yeni Zelanda'yla ticaret görüşmelerini başlaması gerektiğini" söyledi.

Öte yandan, Türkiye'ye çağrıda bulunan Juncker, "Gazetecilerimizi bırakın" dedi.