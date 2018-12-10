AB'den Myanmar'a ek yaptırım kararı

Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlalleri yapıldığını belirten AB, bu ülkeye ek yaptırımlar getirileceğini söyledi.

Güncellenme 10 Aralık 2018 13:05

AB; Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlalleri yapıldığını, bundan sorumlu olan üst düzey askeri yetkililere ve polise yönelik yaptırımlara yenilerinin de ekleneceğini duyurdu.

AB’den Myanmar açıklaması

Brüksel’de AB Dışişleri Konseyi toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası konseyden açıklama yapıldı.

Açıklamada, AB Konseyinin Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletindeki "ciddi" insan hakları ihlallerinden dolay endişe duyulduğu, AB'nin bu suçları işleyen kişilerin cezalandırılması için birçok kez çağrıda bulunduğu, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesinin denetimi altında suçları soruşturacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması gerektiği ifade edildi.

Ek yaptırım mesajı

Açıklamada, “AB Konseyi, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan üst düzey askeri yetkililer ve polis memurlarına yönelik ilave yaptırım uygulamaya hazırlanıyor" denildi.

Hangi yaptırımlar uygulanıyor?

AB, Myanmar'a silah ambargosu ve bazı üst düzey askeri yetkililere seyahat yasağı ve mal varlığını dondurma gibi yaptırımlar uyguluyor.