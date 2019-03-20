AB'den Google'a "kötüye kullanım" cezası

Avrupa Birliği, "Mobil pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı" gerekçesi ile Google'ı cezalandırdı.

Güncellenme 20 Mart 2019 16:41

Avrupa Birliği, dünya devi teknoloji firması Google’ı cezalandırdı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen AB komiseri Margrethe Vestager; Google’ın AdSense reklamcılık soruşturmasının uzun süredir devam ettiğini, şirketin piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 1.49 milyar euro para cezası verdiklerini, Google'ın bu ihlalleri 10 yıldır gerçekleştirdiğini söyledi.

Haksız rekabetle kazanç elde etti

AB’den yapılan açıklamada, Google'ın üçüncü taraf web sitelerinde rekabet karşıtı kontrat kısıtlamaları uygulayarak, online arama reklamlarındaki hakimiyetini güçlendirdiği ve kendisini rekabetçi baskıya karşı koruma altına aldığı ifade edildi.

Gelecekte de benzer cezalar verilebilir

AB yetkilileri, 2006’dan itibaren Google’ın AdSense müşterilerinin sitelerinde rakip arama motorlarına yer vermesini engellediğini söyledi. Yetkililer, Google'ın iş dünyası kolunun sürekli araştırıldığını belirterek gelecekte de bu tip cezalar olabileceğinin sinyallerini verdi.

Mobil pazardaki hakimiyetini kötüye kullandı

AB'nin Google'a verdiği bu yüklü para cezası, AB'nin son yıllarda teknoloji devine karşı uyguladığı üçüncü büyük ceza olarak kayıtlara geçti. Google, mobil pazardaki hakimiyetini kötüye kullandığı için geçen yıl 4.3 milyar euro, alışveriş arama sonuçlarını manipüle ettiği için ise 2.4 milyar euro ceza ödemek zorunda kalmıştı.