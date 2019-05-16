AB'den 5 bankaya rekor ceza!

AB Komisyonu; 5 bankaya kartel oluşturdukları gerekçesi ile 1 milyar 7 milyon avro para cezası kesti.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 16:14

AB Komisyonu; JPMorgan, Barclays, Citigroup'un da içinde olduğu 5 bankaya, kartel oluşturdukları gerekçesi ile 1 milyar 7 milyon avro para cezası kesti.

Kartel incelenmesi tamamlandı

AB Komisyonu, JPMorgan, Barclays, Citigroup, RBS ve MUFG bankalarının spot döviz piyasalarındaki işlemlerine yönelik kartel incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

5 bankaya yüklü miktarda ceza kesildi

Açıklamada, söz konusu bankaların, piyasa işlemlerine ilişkin hassas verileri ve ticari planları aralarında paylaştıklarının belirlendiğine işaret edildi.

Bankaların, spot döviz piyasalarında dolar, avro, sterlin gibi 11 farklı para birimiyle yapılan işlemlerde kartel oluşturdukları belirtilen açıklamada, bu nedenle 5 bankaya toplam 1 milyar 7 milyon avro para cezası verildiği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu incelemede rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.