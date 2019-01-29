ABD'den Venezuela'ya bir darbe daha!

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Guaido'ya devretti ve ülkenin petrol şirketlerine yaptırım kararı aldı.

Güncellenme 29 Ocak 2019 10:16

Beyaz Saray, Venezuela'nın ABD bankalarında bulunan parasının kontrol hakkını Juan Guaido'ya verirken Donald Trump, ülkenin petrol şirketlerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Maduro’yu tanımadıklarını yinelediler

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Maduro'nun kendileri nezdinde artık meşruiyetinin kalmadığını, "geçici devlet başkanı" olarak Guaido'yu tanıdıklarını bir kez daha vurguladı.

Petrol şirketlerini yaptırım listesine aldılar

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Maduro'nun yönetsel meşruiyetini tanımadıklarını, bu kapsamda Venezuela PDVSA'yı yaptırım listesine aldıklarını söyledi.

Açıklama ile birlikte bahsi geçen şirket ve ona bağlı tüm varlıklar yaptırım listesine girmiş oldu.

Bu şirketlerle iş yapanlara uyarı

Mnuchin, bu şirketle iş yapan diğer unsurların da söz konusu yaptırımlara uyması gerektiğini kaydetti