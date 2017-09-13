ABD'den üst üste S-400 açıklamaları

Pentagon Sözcüsünden sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini almamasını istedi.

Güncellenme 13 Eylül 2017 09:41

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında bir soru üzerine Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 savunma sistemi görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "NATO üyesi ülkelerin NATO sistemleriyle uyumlu askeri malzeme kullanmaları önemli.

Rusya sistemi, eğer Türkiye bahsedildiği gibi S-400'leri alırsa bu standartlara uymaz ve bu bizim için kaygı verici bir durum." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da S-400 anlaşmasının olumlu sonuçlar doğurmayacağını söylemişti. CHP Lideri, "Şimdi bir ülkenin silah sistemleri arasında uyum olması lazım. Birbirini tamamlayan sistemler olması lazım. Değişik ülkelerden farklı silahlar alırsanız bu gelecek açısından olumlu sonuçlar doğurmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD endişeli

Pentagon Sözcüsü Johnny Michael ise, "Muhtemel S-400 alımına ilişkin endişelerimizi Türk yetkililere ilettik. Türkiye'yi bölgedeki tüm tehditlere karşı savunmak için en iyi seçenek, NATO sistemleriyle bir arada çalışabilecek füze savunma sistemidir" diye konuşmuştu.

İmzalar atıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri-teknik iş birliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik sözleşmenin imzalandığını ve uygulanmaya hazırlandığını duyurmuştu.