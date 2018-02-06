ABD'den Türkiye'ye üst üste çok önemli iki ziyaret
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'yi görüşmek için Türkiye'ye geliyor.
ABD, Türkiye'ye çok önemli iki ziyaret yapmayı planlıyor. Hafta sonu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster bir ziyaret gerçekleştirecek. Daha sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ziyarette bulunması bekleniyor.
Afrin görüşülecek
Görüşmede asıl konunun Suriye'de devam eden iç savaş ve TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı olacağı belirtildi.
Münbiç'teki ABD varlığı da görüşülecek
Görüşmelerde Münbiç'teki ABD askeri varlığının da ele alınacağı tahmin ediliyor. Türkiye, Afrin'de sonraki hedefinin Münbiç olduğunu açık açık ilan etmişti. ABD ise askerinin bölgeden çekilme gibi bir durumunun olmadığını açıklamıştı.
YPG'ye verilen silahlar, ABD - Türkiye iliişkilerini zedeledi
ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar sebebi ile bir süredir devam eden kriz durumu Türkiye ile olan ilişkileri gerdikçe germişti. Türkiye ise ABD'nin YPG'ye DEAŞ'ı bahane ederek verdiği silahların geri alınmasını her seferinde dile getiriyor.