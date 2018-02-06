ABD'den Türkiye'ye üst üste çok önemli iki ziyaret

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye'yi görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Güncellenme 06 Şubat 2018 17:14

ABD, Türkiye'ye çok önemli iki ziyaret yapmayı planlıyor. Hafta sonu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster bir ziyaret gerçekleştirecek. Daha sonra ise ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un ziyarette bulunması bekleniyor.

Afrin görüşülecek

Görüşmede asıl konunun Suriye'de devam eden iç savaş ve TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı olacağı belirtildi.

Münbiç'teki ABD varlığı da görüşülecek

Görüşmelerde Münbiç'teki ABD askeri varlığının da ele alınacağı tahmin ediliyor. Türkiye, Afrin'de sonraki hedefinin Münbiç olduğunu açık açık ilan etmişti. ABD ise askerinin bölgeden çekilme gibi bir durumunun olmadığını açıklamıştı.

YPG'ye verilen silahlar, ABD - Türkiye iliişkilerini zedeledi

ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği silahlar sebebi ile bir süredir devam eden kriz durumu Türkiye ile olan ilişkileri gerdikçe germişti. Türkiye ise ABD'nin YPG'ye DEAŞ'ı bahane ederek verdiği silahların geri alınmasını her seferinde dile getiriyor.