ABD'den Türkiye'ye küstah "S-400" tehdidi!

ABD Başkan Yardımcısı Pence; Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının NATO'ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ettiğini söyledi.

Güncellenme 04 Nisan 2019 09:40

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz" dedi.

“Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz”

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine zarar vermiş olur" dedi.

“Büyük bir tehlike teşkil ediyor”

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına değinen Pence, "Türkiye'nin Rusya'dan 2,5 milyar dolar S-400 hava savunma sistemi alması NATO'ya ve ittifakın gücüne karşı büyük bir tehlike teşkil ediyor" diye konuştu.

“Oldukça tedirgin edicidir”

Pence, “ABD'nin Patriot hava savunma sistemini sağlamasına rağmen Türkiye'nin bu planına (S-400 alımı) devam etmesi oldukça tedirgin edicidir. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa F-35 programından atılma riskini almış olur ki bu da sadece Türkiye'nin savunma kapasitesini zayıflatmaz, aynı zamanda programa tedarikte bulunan Türk parça üreticilerine de zarar vermiş olur” dedi.

"Türkiye bir seçim yapmalıdır”

Pentagon'un F-35 uçaklarına ilişkin malzeme ve ekipmanın Türkiye'ye sevkini durdurduğunu Türk hükümetine bildirdiğini hatırlatan Pence, "Türkiye bir seçim yapmalıdır. Dünya tarihindeki en güçlü askeri ittifakın kritik bir ortağı olarak mı kalmak istiyor yoksa ittifakımızın altını oyan düşüncesiz kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske mi atmak istiyor, tercih yapmalıdır" ifadelerini kullandı.