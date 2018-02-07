ABD'den Türkiye hakkında sınırı aşan açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Türkiye'nin içişlerine karışacak kadar haddini aşan ifadeler kullandı.

Güncellenme 07 Şubat 2018 11:43

Günlük basın toplantısı yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulundu. Nauert, ABD'nin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tutuklanmasından rahasızlık duyduğunu belirtti.

OHAL'i bitirin çağrısı

Türk hükümetini OHAL'i bitirmeye ve OHAL kapsamında tutuklu bulunanları serbest bırakmaya davet eden Nauert, yapılan bu açıklamanın dün tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan ile alakalı olup olmadığı sorusuna ise konuyla ilgili bilgisi olmadığını ve bilmediği bir konu hakkında yorum yapamacağını açıkladı.

Tillerson'un yapacağı Türkiye ziyareti

Nauert'e ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret de soruldu. Bu soruya ise Nauert, henüz bu planın kesinleşmediğini ancak böyle bir ziyaret olursa Tillerson'ın endişelerini dile getireceğini söyledi.