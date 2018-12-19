ABD'den Suriye hakkında flaş adım!

ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan güçlerini tamamen çekmeye hazırlandığını iddia edildi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 17:26

ABD’nin önde gelen basın kuruluşlarından Wall Street Journal gazetesi, ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan askerlerini tamamen çekmeye hazırlandığını ileri sürdü.

Tümüyle çekilmeye hazırlanıyor

Gazetenin isim vermeden üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberde, “ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.

DEAŞ ile mücadelede şüphe uyandırır

ABD’nin bu adımının Orta Doğu’yu stratejik karışıklığa sürükleyeceği iddia edilen haberde, bu adımın DEAŞ ile yapılan mücadelede şüpheye mahal vereceği eleştirisi yapıldı.

ABD’nin 15 üssü var

ABD şu anda Suriye’nin kuzeyindeki bölgede, terör örgütü YPG ve PKK’nın işgali altında bulunan alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Erdoğan ve Trump geçen hafta telefonda görüşmüştü

Öte yandan haberde bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.