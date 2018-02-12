ABD'den skandal terör bütçesi

ABD, 2019 yılı bütçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya 250 milyon dolarlık yardım payı ayırdı.

Güncellenme 12 Şubat 2018 20:19

Bugüne kadar 25 bin teröristi eğiten ABD 30 bin kişilik terör ordusu kurmak adına yaptığı hamlelerle teröristlere desteğini sürdürmeye devam ediyor. Öyle ki akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanlığı'ndan skandal YPG kararı geldi.

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 550 milyon dolar ayırdığını duyurdu.

Savaş fonundaki artış dikkat çekti

ABD’de savaş fonu olarak da bilinen Savunma Bütçesinde Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu için 2018 mali yılı için 65,8 milyar dolar ayrılmışken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 23.2 milyar dolar artırılarak 89 milyar dolara çıkarıldı.