ABD'den skandal Suriye açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Suriye'de Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmadan çekilme olmayacağını söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin kendileri ile koordinasyon içinde olmadan Suriye’de operasyon yamasını istemediklerini söyledi.
Skandal ifadeler
Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye gelecek
John Bolton'un Ortadoğu turu kapsamında gelecek hafta Türkiye'ye de gelecek. Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.