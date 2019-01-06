ABD'den skandal Suriye açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Suriye'de Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmadan çekilme olmayacağını söyledi.

Güncellenme 06 Ocak 2019 15:10

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye’nin kendileri ile koordinasyon içinde olmadan Suriye’de operasyon yamasını istemediklerini söyledi.

Skandal ifadeler

Bolton, "Kürtleri korumaya yönelik anlaşma imzalanmadan ABD askerlerinin çekilmesi gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye gelecek

John Bolton'un Ortadoğu turu kapsamında gelecek hafta Türkiye'ye de gelecek. Türkiye ziyareti sırasında Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.