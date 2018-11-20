ABD'den sınır dışı edilen sapık FETÖ'cü tutuklandı!

Çocuk istismarı nedeni ile ABD'den sınır dışı edilen FETÖ'cü Mehmet Salih Gözegir, tutuklandı.

Güncellenme 20 Kasım 2018 19:27

FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasının üst düzey kuruluşu olan Raindrop Vakfı’nda bir dönem yönetim kurulu üyeliği yapan ve "çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek" ile "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsü"nden dolayı ülkeden sınırı dışı edilen Mehmet Salih Gözegir, tutuklandı.

ABD’de hakim karşısına çıktından sonra 15 Kasım’da sınır dışı edilen Gözegir, Türkiye’ye geldikten sonra gözaltına alınmış ve ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na sevk edilmişti.

Tutuklanmasına karar verildi

İfade verme işlemi biten FETÖ’cü hakkında savcılık Gözegir’i, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi hakim, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Üst düzey FETÖ’cülerle görüşmüş

FETÖ tutuklusu Gözegir ifadesinde, ABD'deki Yağmur Damlası'nın yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğunu ve ABD'de yaşayan İsmail Büyükçelebi ile de görüştüğünü itiraf etti.

Şüpheli şahıslarla fotoğrafı bulunuyor

Örgüt içinde tanıdığı örgüt üyesi şahıslarla ilgili fotoğraflı teşhislerde bulunduğuna işaret edilen ifadede, "Şüphelinin FETÖ'nün ABD'de faaliyet yürüten en önemli çatı kuruluşlarından Yağmur Damlası'nın yönetim kurulu üyeliğini yapması ve terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'den sonra örgütü yönetebilecek muhtemel lideri İsmail Büyükçelebi ile de irtibatlı olarak örgütsel faaliyet yürütmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin suçtan ve muhtemel güvenlik tedbirlerinden kurtulmak amacıyla yüzeysel anlatımlarda bulunduğu, örgütün ABD'deki ayağının çökertilebilmesi için gereken bilgileri samimi olarak paylaşmadığı, bu nedenle ifadesinin etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilemeyeceği, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu anlaşılmıştır” denildi.