ABD'den şaşırtan Türkiye açıklaması: Dostuz!

ABD’den Rahip Brunson krizi sonrası Türkiye ile yaşanan gerilimi yatıştıracak bir açıklama geldi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 16:16

ABD’den Türkiye ile yaşanan krizle ilgili tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Yaşanan son durumla ilgili yapılan açıklamada, gerginliğe rağmen iki ülkenin sağlam dost olduğu, ülkelerin canlı bir ekonomik ilişkiye sahip olduğu belirtildi.

“ABD ve Türkiye sağlam iki dosttur”

Açıklamada, gerginliklere rağmen ABD’nin Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürdüğü, iki ülkenin de canlı bir ekomik ilişkiye sahip olduğu, ABD’li bir yetkilinin Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer almasının çok talihsiz ve rahatsız edici olduğu, bunun uydurulmuş ve temelsiz bir yalan olduğu ifade edildi.

Türkiye’den ABD’ye heyet gidecek

Rahip Brunson krizi ile başlayan gerilimle başlayan süreçte diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, Türkiye’den bir heyet ABD'ye giderek görüşme gerçekleştirecek. İddiaya göre, ABD'ye gidecek heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal olacak.