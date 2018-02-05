ABD'den Rusya'ya şok suçlama

ABD Rusya'yı suçladı! İki ülke arasında kimyasal silah tartışmasında ipler gerildi.

Güncellenme 05 Şubat 2018 23:02

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımına son verme çabalarını engellemekle suçladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal silah kullanımının görüşüldüğü oturumda, geçtiğimiz pazar günü yine kimyasal silah kullanıldığına ilişkin haberler geldiğini ve klorin gazından etkilenen kurbanların hastanelere akın ettiğini söyledi.

"Rusya'nın bizi en başa döndürmesi tam bir trajedi"

Suriye rejiminin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini belirten Haley, ''Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımının son bulmasına ilişkin çabalarımızda bizi sil baştan en başa döndürmesi tam bir trajedi'' dedi.