ABD'den Rusya'ya: Şaka gibi...

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Lavrov’un insani koridor açıklamasının şaka gibi olduğunu ve Suriye'deki gelişmelerden Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi

Güncellenme 02 Mart 2018 09:53

Gündeme dair basın açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Doğu Guta'da insani koridorlar açıldığı" sözlerine yanıt verdi.

Rusya rejim güçlerini eğitiyor

Nauert, bölgede geçen Cumartesinden bu yana 100 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ateşkesin işe yaramadığını, Rusya'nın insani koridor açıklamasının şaka gibi olduğunu, Rusya'nın kendisinin de oy verdiği BM kararlarına uyması gerektiğini belirtti. Nauert ayrıca, Rusya'nın Suriye'deki rejim güçlerini eğitip donatmaya devam ettiğini de savundu.

Suriye'deki gelişmelerden Rusya sorumlu

Suriye'deki gelişmelerden Rusya'nın sorumlu olduğunu iler süren Nauert, yaşanan olayları çok yakından takip ettiklerini ve bunların kendileri için kaygı verici olduğunun altını çizdi.

İnsani koridor açıklaması şaka gibi

Nauert, Doğu Guta'da ateşkes kararının bir etkisinin olmadığını, kimsenin insani koridor hatlarını kullanmadığını, insanların Doğu Guta'dan ayrılmaya korktuğunu, bu hatların Beşşar Esed'e çalıştığını, Rusya'nın bahsettiği sözde insani koridorların şaka gibi olduğunu aktardı.

Lavrov ne demişti?

BM Güvenlik Konseyinin Suriye'de ilan edilen ateşkes sonrası açıklama yapan Lavrov, Doğu Guta'da insani koridorlar açıldığını söylemişti.