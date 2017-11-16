ABD'den Reza Zarrab açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Reza Zarrab'la ilgili notaya cevap verdiğini ve Zarrab'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 15:32

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'den Reza Zarrab'la ilgili notaya cevap geldiğini duyurdu. Bozdağ gazetecilere yaptığı açıklamada "ABD'den yanıt geldi. Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi." dedi.

"ABD cevap verdi, sağlık durumu iyi"

Bekir Bozdağ'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Rıza Sarraf bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Birkaç gündür basında Rıza Sarraf'dan haber alınamadığı yönünde haberler çıktı. Avukatı da bu yönde açıklama yaptı. Bunun üzerine Türk Hükümeti ABD'ye nota vermiştir, vatandaşımızın durumu hakkında bilgi almak için. Bazı çevreler bu notayı çarpıtıyor. Nota aslında bir diplomatik yazışma usulüdür. Bizden de bilgi almak istediklerinde başka ülkeler nota veriyorlar. Nota diplomatik yazışma usulüdür ve yapılan da budur. ABD'den bir sözlü cevap gelmiştir ve Rıza Sarraf'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir.

"Teröristlerin iş birliği ABD'nin gözetiminde yapılıyor"

DEAŞ ile gerçekte ve samimi bir mücadele yapılmıyor, bir terör örgütü diğer bir terör örgütünü yaşatmak, korumak için onunla iş birliği yapıyor. Bu iş birliği de ABD'nin gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Vahim bir hatadır. Bütün dünyanın gözü önünde onları yok etmek için ant içtiğini söyleyenler, ellerine fırsat geçmişken bu teröristleri yok etmek yerine onları koruyan, kollayan bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Fevkalade büyük bir hatadır, büyük bir yanlıştır ve bütün dünyanın bu vahim hatayı, yanlışı görmelerini ve bu konudaki riyakar tutumu yakından değerlendirmelerini bekliyoruz."