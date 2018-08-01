ABD'den Rahip Brunson açıklaması

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nauert, Rahip Brunson hakkında Türkiye ile defalarda görüşüldüğünü söyledi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 09:28

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rahip Brunson’un hemen eve gönderilmesini istediklerini, bu konuda kesinlikle çok geç kalındığını söyledi. Toplantıda kendisine yöneltilen bir soru üzerine Nauert, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulanacağını söylediğini belirterek, “Bu konuda ABD Hükümeti, Türkiye Hükümeti ile defalarca görüştü” dedi.

"Konu çok hassas"

İHA’nın haberine göre, bahsi geçen yaptırımların ne olduğu hakkında açıklama yapamayacağını belirten Nauert, Brunson’ın ev hapsine alınmasını “doğru yönde bir adım “olarak nitelendirirken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile hafta sonu görüştüğünü belirtti. Nauert ayrıca, “Konu hakkında daha fazla açıklama yapamam. Konu çok hassas” dedi.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sadece Brunson’ı değil göz altında bulunan diğer Türkiye vatandaşı ABD konsolosluk çalışanlarının da serbest bırakılması için çalıştığını, çalışanların hapisten çıkarılması için her şeyin yapıldığını söyledi.

Amaçlarının kendi vatandaşlarını hapisten çıkarmak ve eve getirmek olduğunu belirten Nauert, “Bu söyleyebileceğim şeyleri sınırlıyor” ifadelerini kullandı.