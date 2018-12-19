ABD'den Patriot'ların Türkiye'ye satışına onay

ABD, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.

Güncellenme 19 Aralık 2018 10:02

ABD’de Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Patriot’ların Türkiye’ye satışına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3.5 milyar dolar değerinde 80 MIM-104E Güdümü Yükseltilmiş Patriot füzesi, 60 İleri Kabiliyet Patriot-3 (PAC-3) füzesi ve ilgili ekipman satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, bu satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, söz konusu savunma sistemi paketine 4 AN/MQP-65 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanlarının da dahil olduğu ifade edildi.

Satışa onay

Satışın onaylanmasının, Türkiye'nin hava savunma kapasitesine önemli esneklik kazandıracağı ifade edilen açıklamada, "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır" denildi.