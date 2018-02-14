ABD'den "Osmanlı tokadı" yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Funk'a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık" sözleri ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert'a soruldu.

Güncellenme 14 Şubat 2018 16:21

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'un düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Osmanlı tokadı" sözleri soruldu.

"Suriye hakkında kaygılıyız"

Nauert, Tillerson'un Türkiye'ye ziyareti yapacağını hatırlatarak, "Türk hükümetinde üst düzey yetkililerle Suriye'de özellikle Afrin bölgesinde şiddetin tırmandırılmasına ilişkin endişelerimiz hakkında bir dizi görüşmelerde bulundu. Biz o bölgede faaliyet göstermiyoruz, ancak yine de bu bizim endişemiz. Bence Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini yönelik kaygılarımızı açıkça anlattı. NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Suriye'nin bazı bölgelerinden meşru güvenlik kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz ancak yalnız onlar için değil, aynı zamanda Suriye ve ABD için de işleyecek bir çözüm konusunda onlarla konuşmak istiyoruz. Suriye'nin doğusuyla ilgili çok ciddi güvenlik kaygılarımız var. Koalisyon ortaklarımızla birlikte DEAŞ'ın yeniden bu bölgelere geri dönmesini önlemek ve insanların yaşadıkları yerlere geri dönmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İfade özgürlüğüne önem veriyoruz"

Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki sokağın adının Zeytin Dalı harekatı olarak değiştirilmesine ilişkin bir soruya cevap veren Nauert, daha önce benzer bir uygualamanın Rusya'nın da yapacağını duyduklarını, bunun bir iç mesele olduğunu, Türkiye'de ya da Rusya'da belediyeler bir yerin ismini değiştirmek isterlerse kendi yasaları çerçevelerinde yapabileceklerini, ABD'nin ifade özgürlüğüne önem verediğini söyledi.

"Bu tür söylemlere alışkınız"

Türkiye'nin ABD karşıtı söylemleri hakkında rahatsızlık duyulup duyulmadığı hakkında sorulan soruya Nauert, ABD'nin bu tür söylemlere alışkın olduğunu, Türkiye'den ya da başka ülkelerde bu tür yorumlar geldiğinde sinirlenmediklerini, başka devletlerden de benze söylemler duyduklarını, sosyal medyadan yapılan paylaşımları gördüklerini, ancak politikalar oluşturulurken bunları asla dikkate almadıklarını belirtti.