ABD'den küstah karar! İki bakan hedefte

ABD, Rahip Brunson'un tutuklanmasından sorumlu tuttuğu Bakan Gül ve Bakan Soylu hakkında yaptırım kararı aldı.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 23:17

ABD Hazine Bakanlığı, 2016’dan bu yana Türkiye’de tutuklu olan papaz Andrew Craig Brunson'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yaptırım kararı aldı.

Soylu ve Gül hedefte

Küresel Magnitsky Yasası kapsamında alınan yaptırım kararına göre Gül ve Soylu'nun bakanlıklarının Türkiye'de "ciddi insan hakkı ihlallerinde" bulunduğu ve buna göre 13818 numaralı Başkanlık Kararnamesi'ne referansla sorumlu tutuldukları kaydedildi.

“Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir”

ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, "Papaz Brunson'ın haksız tutukluluğu ve adli sürecin Türk yetkililer tarafından devam ettirilmesi en basit şekilde kabul edilemez" ifadesini kullandı. Munchin sözlerine "Başkan Trump'ın tekrar tekrar ifade ettiği gibi ABD, Türkiye'den Brunson'ın derhal serbest bırakılmasını beklemektedir" şeklinde devam etti.

F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi

ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı.

Türk İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sorumlu tutuldu

Hazine Bakanlığı'nın gerekçeli kararında Brunson'ın ev hapsine alınmasında Türk İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sorumlu tutuluyor. İki Bakan, Türk Hükümeti'nin işleyişinde liderler olarak tanımlanıyor. İki bakan insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor. Yine her iki bakanın iştiraki olan ticari yapılar ile ilişkide olan şirketlere de yaptırım öngörülüyor.

ABD bunu ilk kez yaptı

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye’ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu.

Salı günü Rahip Brunson’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti. Alınan yaptırım kararıyla birlikte doğrudan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanmış olacak.