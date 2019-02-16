ABD'den küstah çıkış: Buna seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'dan S-400'lerin Temmuz'da alınacağını duyurması sonrası ABD, "Buna seyirci kalamayız" yönünde açıklama geldi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 14:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Soçi’deki zirve sonrası yaptığı açıklamada, S-400’lerin Temmuz’da Türkiye’de olacağını, Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmayacaklarını söyledi.

“Buna seyirci kalamayız"

Bu gelişme sonrası konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Buna seyirci kalamayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’ler hakkında değerlendirmelerde bulunan Pence, “NATO müttefikleri Doğu'dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz" dedi.

“ABD, Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdürecek”

Pence, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını arttırmaları gerektiğini, ABD'nin Ortadoğu'da güçlü varlığını sürdüreceğini, DEAŞ'ın izin süreceklerini vurguladı.

AB’ye İran çağrısı

İran'ın terör destekçisi bir devlet olduğunu iddia eden Pence, Avrupalı ortakların ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini, Avrupa Birliği'nin de İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi gerektiğini söyledi.