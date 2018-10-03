ABD'den küstah Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, Andrew Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istediklerini söyledi.

Güncellenme 03 Ekim 2018 10:02

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan Andrew Brunson ile ilgili açıklamada bulundu. Rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istediklerini belirten Nauert, zaten bunun çok geciktiğini söyledi.

“Zaten bu çok gecikti”

Washington'da günlük basın toplantısını yapan Nauert burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brunson'un Ekim ayı ortalarında serbest bırakılabileceği söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mı sorusunu cevaplayan Nauert, “Bunu doğrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti” dedi.

“Türk hükümeti ile yakın temas kurmayı sürdüreceğiz”

Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruşması olduğunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracılığıyla kendisine ulaştıklarını anımsatan Nauert, “Türk hükümeti ile bu konuda yakın temas kurmayı sürdüreceğiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatına yönlendirmek zorundayım” diye konuştu.