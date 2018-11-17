ABD'den küstah açıklama! "Kaygı duyuyoruz"

ABD Büyükelçiliği, Anadolu Kültür soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili küstah bir açıklamaya imza attı.

Güncellenme 17 Kasım 2018 14:05

ABD Büyükelçiliği, Anadolu Kültür soruşturması kapsamında 4 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama yaptı.

Küstah çağrı

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerinin gözaltına almasından endişe duyduğu, Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısı yaptıkları ifade edildi.

20 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Anadolu Kültür'e yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 ilde operasyon düzenlenmişti

Emniyet birimleri bu kapsamda, İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti. Merkezi İstanbul olan ve 4 ilde başlatılan operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş.'nin yöneticileri ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.