ABD'den küstah açıklama: Bedeli ağır olur!
Pentagon Sözcüsü Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alması durumunda, "F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer” dedi.
Pentagon Sözcüsü Charlie E. Summers, Türkiye’nin Rusya’dan almaya hazırlandığı S-400 savunma sistemine dair açıklama yaptı.
Küstah ifadeler
Türkiye’nin S400'leri alınması durumunda sonuçlarının kesinlikle ağır olacağını dile getiren Summers, “F-35'lerin teslimatı ve Patriot satışı tehlikeye girer” diyerek küstah ifadelere imza attı.
“Ağır sonuçları olur”
Pentagon Sözcüsü Charlie E.Summers, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin soruya yanıt veren Summers, "Türkiye, S-400'leri alırsa bunun askeri ilişkilerimiz bakımından ağır sonuçları olur. F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" ifadelerini kullandı.
Skandal F-35 çağrısı
ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi gerektiğini söylemişti.