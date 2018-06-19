ABD'den kritik FETÖ adımı!

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

Güncellenme 19 Haziran 2018 13:39

ABD, FETÖ'ye karşı Türkiye'nin yanında mı yer almaya başladı? Gündeme bomba gibi düşen iddia Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Bizim ABD’den iki isteğimiz oldu: FETÖ’yu ve diğer mensuplarını bize iade et, bunlar sizin de kanunlarınızı ihlal ediyor. Vergi kaçakçılığından, vize kaçakçılığından kara para dahil bunları siz de göreceksiniz. Daha önce büyükelçimizin verdiği bilgiyi Pompeo onayladı. FBI’ın ciddi ve kapsamlı bir soruşturma başlattığını büyükelçimiz de söylemişti. ABD, FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdi. Zaten ciddi ve gerçek bir soruşturmada tüm ihlaller ortaya çıkar. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Bizim kurumlarımıza eğitim yoluyla sızdılar. Bazı ülkeler bu tehdidi gördüler ve önlem aldılar. Bazıları alamadılar. ABD yönetimi FETÖ’yle ilgili bütün belgeleri ciddiye aldığını söyledi. Almanya’da da bununla ilgili haberler çıktı. PKK’nın görünür şeyi vardı onlar biliyordu. Ama bunlar daha tehlikeli" dedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Henüz iade edeceğiz demediler. FETÖ tehdidini ciddiye alıyoruz dediler. Bir çalışma grubu kurduk. FETÖ’yla verilen belgelerin birlikte incelenmesi dahil bir çalışma grubu oluşturuldu. Ankara’da kapsamlı bir toplantı olacak" dedi.