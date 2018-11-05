ABD'den Kaşıkçı açıklaması! "Sorumlu tutacağız"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayetinden sorumlu kişileri cezalandıracaklarını, aynı zamanda Suudi Arabistan'la ilişkileri de iyi tutacaklarını söyledi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 10:35

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı’yla ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu cinayeti işleyenleri sorumlu tutacaklarını, aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan'la olan stratejik ilişkisini koruyacaklarını söyledi.

İran’a karşı Suudi Arabistan vurgusu

Pompeo, Kaşıkçı'nın ölümüyle ilişkilendirilen 16 kişinin vizelerinin iptal edildiğini, ABD ile Suudi Arabistan ilişkilerinin, İran'ın yayılmacı politikalarına karşı önemli olduğunu vurguladı.

Trump, yaptırım açıklamasında bulunmuştu

Öte yandan daha önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’a yaptırım uygulanabileceğini ama ikili ilişkileri bozmak istemediklerinin de sinyalini vermişti.

Olaydan 18 gün sonra cinayeti kabul ettiler

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Olaydan 18 gün geçtikten sonra Suudi yönetimi Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü ve parçalanarak buradan çıkarıldığını kabul etmişti.

Ceset, parçalanarak yok edilmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürüldüğünü, cesedin boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edildiğini belirtmişti.