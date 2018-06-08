ABD'den itiraf gibi Suriye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Mattis, DEAŞ yenildi diye Suriye'den apar topar çekilmeyeceklerini söyledi.

Güncellenme 08 Haziran 2018 17:12

Brüksel'de düzenlenen NATO toplantısı sonrası basın toplantısı yapan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, DEAŞ yenildi diye ABD askerlerinin hemen Suriye'den çekilmeyeceğini söyledi.

Mattis açıklamada, "İyi, madem gittiler, o zaman hadi biz de çekilelim' diye düşünecek değiliz. 'Yapmanız gereken yerel yönetim meclislerini desteklemek, yerel güvenliği destekleyeceksiniz ki siz çekildiğinizde onlar hemen geri dönmesin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, nisanda Suriye'den hızla çekileceğini söylediğinden beri kendi icraatlarının da etkili olduğu gelişmeler sonucunda kısa vadede çekilmeme noktasına geldi. Trump, son açıklamalarında, 'güçlü ve kalıcı iz bırakana dek ABD güçlerinin Suriye'de kalacağından' söz etti.