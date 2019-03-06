ABD'den haddini aşan Türkiye açıklaması

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lere dair açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 06 Mart 2019 09:30

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400’lere dair açıklamalarda bulundu.

“ABD, ciddi şekilde endişeli”

Palladino, ABD’nin S-400 konusunda pozisyondaki bakışının değişmediğini, Türkiye’nin Rusya’dan bu savunma sistemleri alması ABD’yi ciddi şekilde endişelendirdiğini söyledi.

“F-35 konusu, yeniden gözden geçirilir”

Hava savunma sistemleri konusunda Türkiye ile birlikte çalışmayı düşündüklerini, bu konuda Türkiye’nin de değerlendirmesi için Patriot gibi başka sistemleri de değerlendirmeye sunduklarını dile getiren Palladino, Türkiye’nin Rusya’dan bu sistemleri alması durumunda F-35 alımları konusunun yeniden gözden geçirileceğini, gelecekteki diğer potansiyel silah transferini riske sokacakları konusunda açıkça uyardıklarını belirtti.

Yaptırım tehdidi

Öte yandan Palladino, “Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 alımına dahil olan devlet veya özel tüm kurum ve kişilerin potansiyel yaptırımlara maruz kalabileceğini de ifade ettik” dedi.

Yasa neyi öngörüyor?

Geçen yıl ABD kongresinden çıkan bu yasa, Rus savunma istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.