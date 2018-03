ABD'den gerilimi tırmandıracak Rusya iddiası!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın SU-57 hayalet uçakları için Suriye'yi "deneme alanı" olarak kullandığını iddia etti. Twitter'dan paylaşım yapan Nauert, Rusya'yı açıkça hedef aldı.

Nauert, Rusya'nın Şubat ayında Şam'da ve Doğu Guta'da 20 defa bombalama yaptığını, Rusya'nın şu anda Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarını deneme alanı olarak kullandığını ifade etti.

Nauert, "Rusya'nın barışın sağlanması, sivillerin güvenliği ve insani yardımlar konusunda yapacak daha çok işi var" dedi.

#Russia conducted 20 bombing missions in Damascus and Eastern #Ghouta the week of February 24. Now, Russia is also using #Syria to test SU-57 stealth fighter. So much for Russia’s commitment to ceasefire, civilian safety, and humanitarian assistance. Astana has failed.