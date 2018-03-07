ABD'den gerilimi tırmandıracak Rusya iddiası!

ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert, Rusya'nın Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarını deneme alanı olarak kullandığını iddia etti.

Güncellenme 07 Mart 2018 21:43

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın SU-57 hayalet uçakları için Suriye'yi "deneme alanı" olarak kullandığını iddia etti. Twitter'dan paylaşım yapan Nauert, Rusya'yı açıkça hedef aldı.

Nauert, Rusya'nın Şubat ayında Şam'da ve Doğu Guta'da 20 defa bombalama yaptığını, Rusya'nın şu anda Suriye'yi SU-57 hayalet uçaklarını deneme alanı olarak kullandığını ifade etti.

Nauert, "Rusya'nın barışın sağlanması, sivillerin güvenliği ve insani yardımlar konusunda yapacak daha çok işi var" dedi.