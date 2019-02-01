ABD'den flaş nükleer silah adımı! Anlaşmadan çekildi

ABD, Soğuk Savaştan bu yana nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan INF'den çekildiğini duyurdu.

Güncellenme 01 Şubat 2019 17:41

ABD, Soğuk Savaştan beri nükleer silahların denetiminin temelini oluşturan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiğini açıkladı.

“2 Şubat itibarıyla çekiliyoruz"

Konuya dair açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyleyerek, "Orta menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından 2 Şubat itibarıyla çekiliyoruz" dedi.

Trump’tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ise, NATO müttefiklerinin ABD'nin Rusya ile imzaladığı bu anlaşmadan çekilmesini desteklediğini duyurdu.

NATO’dan açıklama

NATO'dan yapılan açıklama da ise, ABD'nin anlaşmadan çekilme kararının tamamen desteklediği belirtildi.