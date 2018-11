ABD'den flaş karar! Uzun bir aradan sonra ilk kez olacak

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği uzun bir aradan sonra ilk kez Türk basını ile direkt temas kuracak.

Güncellenme 26 Eylül 2018 14:49

New York’a kadar uzanan kulis bilgilerine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Türk medyasından bazı isimleri ve Ankara temsilcilerini of the record bilgilendirmek üzere büyükelçilikte toplantıya davet etti.

Uzun bir aradan sonra bir ilk

Bu gelişme sonrası ABD’nin Ankara Büyükelçiliği uzun bir aradan sonra ilk kez Türk basını ile direkt temas kurmuş olacak ve Türkiye Amerika ilişkilerine dair görüş alışverişinde bulunmuş olacak.

İlişkiler normalleşiyor mu?

Yaşanan bu flaş gelişme uzun bir süredir bozuk olan ilişkilerin yeniden kurulması anlamında önemli bir ilk adım olarak değerlendiriliyor.

“Yargının kararlarına saygı duymamız lazım”

BM toplantısına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brunson hakkında, “Ben yargı mensubu değilim, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıyım. Biz hukukta kuvvetler ayrılığını kabul ediyorsak, yargının bağımsızlığını dünyanın her yerinde savunuyorsak o zaman yargının bu noktadaki kararlarına saygı duymamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

“12 Ekim'de mahkemesi var”

Başkan Erdoğan, “Şu anda ismini andığınız zat; Türkiye'de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştır. Şu anda ise bu tutukluluk süreci içerisindedir. Ve rahatsızlığı göz önünde bulundurularak sağlık nedeniyle yargı kendisini eve çıkmaya müsaade etmiştir. Ve tutukluluk sürecini şu an itibariyle evinde geçirmektedir. 12 Ekim'de biliyorsunuz mahkemesi var. Ve 12 Ekim'deki mahkemede yargı ne karar verir, onu bilemem” demişti.