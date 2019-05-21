ABD'den flaş Huawei kararı!

ABD, Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını duyurdu

Güncellenme 21 Mayıs 2019 11:01

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye aldığı Çinli telefon markası Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Dev marka bu süreçte, süreçten olumsuz yönde etkilenmemek için ABD'de üretilen bazı ürünleri satın almaya devam edebilecek.

90 gün boyunca askıya alındı

ABD tarafından alınan bu karar ile Huawei, mevcut ürün ve ağların bakımı, cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli ürünlerin alınmasına 90 gün boyunca devam edecek. Huawei bu süreçte, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Reuters'a yaptığı açıklamada söz konusu 90 gün boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını da belirtti.

Olası bir çöküşün önüne geçmek için bu karar alındı

Uzmanlar ise 90 günü kapsayan kararla internet, bilgisayar ve cep telefonları sistemlerinin olası bir çöküşünün engellenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Ne yaşanmıştı?

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararla aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış ve Google, Intel, Broadcom, Qualcomm gibi ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri Huawei ile işbirliğini durduracağını açıklamıştı.

Dün ABD’li teknoloji devi Google, geçen hafta alınan karara istinaden bu savaşı daha da şiddetlendirecek radikal bir karara imza attı. Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bırakacağını duyurdu. Google’ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD’li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei’yle olan ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacakları belirtildi.

Google’ın aldığı karar şu anlama geliyor: Google Play başta olmak üzere Android uygulamaları (Youtube, Gmail) mevcut Huawei cihazlarında çalışmaya devam edecek. Ancak yeni Android güncellemelerinin mevcut cihazlara indirilip indirilemeyeceği soru işareti. Huawei’nin bundan sonra çıkaracağı yeni telefon modellerinde kullanıcılar, Google ve dolayısıyla Android uygulamalarına erişemeyecek.