ABD'den flaş açıklama! Türkiye'ye yardıma hazırız

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardım etmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Güncellenme 17 Ekim 2018 15:07

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün gerçekleşen Türkiye ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti sonrası yapılan açıklamada, ''Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardım etmeye hazırız'' denildi.

Yardıma hazırız mesajı

Pompeo’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından bugün Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 dakika, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de 35 dakika görüşmüştü.