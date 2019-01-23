ABD'den DEAŞ'ı açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını, Çin ve Kuzey Kore ile görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Güncellenme 23 Ocak 2019 11:26

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik politikalarına övgülerde bulunarak, ülke ekonomisinin her yıl yüzde 3 oranında büyüdüğünü, çalışanların ücretlerinin arttığını, işsiz sayısının son 65 yılın en düşük seviyesine ulaştığını söyledi.

DEAŞ’ı yenilgiye uğrattık

Pompeo, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretlerden de bilgi vererek, DEAŞ’ı koalisyon ülkeleri ile birlikte Suriye’de yenilgiye uğrattıklarını, daha yapılması gerek çok iş olduğunu ifade etti.

Yemen hakkında çözüm söz konusu mu?

Yemen’de devam eden iç savaşın bu sene sona erip ermeyeceği hakkında da konuşan Pompeo, BM’nin Yemek Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bugün bir görüşme yapacağını, bu konuda ilerleme kaydedileceği konusunda iyimser olduğunu, bazı körfez ülkeleri ile birlikte Yemen’de bir çözüme ulaşacaklarını belirtti.

Çin ve Kuzey Kore açıklaması

Pompeo, Çin ile yaşanan ticari savaşların sona erdirilmesi adına 30 Ocak’ta yapılacak müzakerelerin olumlu geçeceğine inandığını, gelecek ay sonunda Kuzey Kore ile gerçekleştirilecek nükleer müzakerelerinde de daha fazla ilerleme beklediğini ifade etti.