ABD'den çok kritik FETÖ açıklaması!

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi hakkında kritik bir açıklama yaptı.

Güncellenme 03 Nisan 2018 12:25

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Nicole Navas Oxman, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gülen'in iadesi açıklaması

Sözcü Oxman yaptığı açıklamada, bu konu bağlamında Türk hükümetinin temin edebileceği tüm materyalleri inceleyeceklerini, Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir kararın bu bağlamda gerçeklere ve ilgili ABD yasalarına göre verileceğini aktardı. Oxman daha fazla yorum yapmadı.

Gülen ve Altıntaş ilişkisi

19 Aralık 2016'da FETÖ tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen ile cinayetin faili Mevlüt Mert Altıntaş'a uzanan ilişki silsilesi tespit edilmişti.

Savcılığın tutuklama talep ettiği kişiler

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı yürütüyor. Savcılık, nöbetçi Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinden Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Murat Tokay ve Temel Alsancak hakkında tutuklama kararı talep etmişti.

Gülen ve 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gülen'in de arasında bulunduğu 8 kişi hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak insan öldürmek" suçlarından yokluğunda dün tutuklama kararı çıkarmıştı.