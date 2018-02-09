ABD'den çok kritik açıklama: Saldırıyı rejim başlattı

Pentagon günlük bilgilendirmesinde "PYD/PKK karargahına" saldırının detaylarını açıkladı." Saldırıyı rejim başlattı" dedi.

Güncellenme 09 Şubat 2018 00:09

ABD Savunma Bakanlığı günlük bilgilendirmesinde, Esad rejimine ait hedefleri vurduklarını doğruladı. Sözcü 100'den fazla askerin öldüğü iddialarına ilişkin ise "Sayı veremeyiz" dedi.

Günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon Sözcüsü, " Fırat Nehri ayrışma hattının doğusunda, Suriye Demokratik Güçleri'yle koordineli olduğu görünen saldırıyı rejim yanlısı kuvvetler başlattı. Suriye rejimi yanlısı kuvvetler, tank, top ve çok namlulu roketatar sistemleri destekli bir tabur büyüklüğündeki birlik formasyonunda hareket ediyordu." şeklinde konuştu.

Amerikan medyası 100'den fazla rejim yanlısı milisin saldırıda öldüğünü yazarken, White, sayı konusunda yorum yapmayacağını dile getirdi.